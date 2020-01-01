توكنوميكس Hive Game Token (HGT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hive Game Token (HGT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hive Game Token (HGT) Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. الموقع الرسمي: https://project-hive.io/ الوثيقة البيضاء: https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf اشتر HGT الآن!

توكنوميكس Hive Game Token (HGT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hive Game Token (HGT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 59.78K $ 59.78K $ 59.78K إجمالي العرض: $ 4.98B $ 4.98B $ 4.98B العرض المتداول: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 118.53K $ 118.53K $ 118.53K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02427213 $ 0.02427213 $ 0.02427213 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002367 $ 0.00002367 $ 0.00002367 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Hive Game Token (HGT)

توكنوميكس Hive Game Token (HGT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hive Game Token (HGT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HGT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HGT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HGT، استكشف السعر المباشر لتوكن HGT!

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