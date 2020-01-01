توكنوميكس Hex Trust USD (USDX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hex Trust USD (USDX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hex Trust USD (USDX) USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions. الموقع الرسمي: https://www.htdigitalassets.com/ اشتر USDX الآن!

توكنوميكس Hex Trust USD (USDX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hex Trust USD (USDX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.20M $ 32.20M $ 32.20M إجمالي العرض: $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M العرض المتداول: $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.20M $ 32.20M $ 32.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.53504 $ 0.53504 $ 0.53504 السعر الحالي: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 معرفة المزيد عن سعر Hex Trust USD (USDX)

توكنوميكس Hex Trust USD (USDX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hex Trust USD (USDX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDX، استكشف السعر المباشر لتوكن USDX!

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