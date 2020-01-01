توكنوميكس Hempy (HEMPY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hempy (HEMPY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hempy (HEMPY) Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine. الموقع الرسمي: https://www.hempy.science/ اشتر HEMPY الآن!

توكنوميكس Hempy (HEMPY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hempy (HEMPY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 238.86K $ 238.86K $ 238.86K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 544.31M $ 544.31M $ 544.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 438.84K $ 438.84K $ 438.84K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00459128 $ 0.00459128 $ 0.00459128 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00043884 $ 0.00043884 $ 0.00043884 معرفة المزيد عن سعر Hempy (HEMPY)

توكنوميكس Hempy (HEMPY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hempy (HEMPY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HEMPY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HEMPY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HEMPY، استكشف السعر المباشر لتوكن HEMPY!

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