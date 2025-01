ما هو Hempy ( HEMPY )

Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine.

المصدر Hempy (HEMPY) الموقع الرسمي