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سعر Hempy (HEMPY) المباشر لليوم هو USD 0.00102017 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 588.98K . يتم تحديث سعر HEMPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hempy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.58K - تغيير سعر Hempy خلال اليوم هو -7.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 577.33M

أداء سعر Hempy (HEMPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hempy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hempy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hempy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hempy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.99% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hempy (HEMPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hempy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00100275$ 0.00100275 $ 0.00100275 24 ساعة مرتفع $ 0.00112054$ 0.00112054 $ 0.00112054 عالية طوال الوقت $ 0.00459128$ 0.00459128 $ 0.00459128 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -7.99% تغير السعر (7 أيام) -28.90%

معلومات سوق Hempy (HEMPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: