سعر Hempy (HEMPY)
سعر Hempy (HEMPY) المباشر لليوم هو USD 0.00102017. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 588.98K. يتم تحديث سعر HEMPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hempy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.58K
- تغيير سعر Hempy خلال اليوم هو -7.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 577.33M
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خلال اليوم، كان سعر Hempy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hempy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hempy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hempy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hempy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-7.99%
-28.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine.
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