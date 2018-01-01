توكنوميكس HayCoin (HAY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HayCoin (HAY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HayCoin (HAY) A meme token, the first ever token deployed on Uniswap V1 that was originally deployed by the founder of uniswap in 2018, there was $50 in liquidity left on V1 so the community bought up the V1 Tokens and added Eth to the V3 uniswap pool to make the token tradeable, being the oldest token ever on Uniswap. The meme itself is based around Hayden who is the founder and ceo of Uniswap, he created the coin probably for tesing purposes back in 2018. 99.9% of the supply is owned by the uniswap founder/uniswap labs wallet. 0.1 $HAY out of 1,000,000 Hay was supplied into the liquidity pool on V3 from getting those tokens from V1. الموقع الرسمي: https://haycoin.vip/ اشتر HAY الآن!

توكنوميكس HayCoin (HAY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HayCoin (HAY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1000.00K $ 1000.00K $ 1000.00K العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 77.06B $ 77.06B $ 77.06B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5,314,332 $ 5,314,332 $ 5,314,332 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 39,475 $ 39,475 $ 39,475 السعر الحالي: $ 77,059 $ 77,059 $ 77,059 معرفة المزيد عن سعر HayCoin (HAY)

توكنوميكس HayCoin (HAY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HayCoin (HAY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HAY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HAY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HAY، استكشف السعر المباشر لتوكن HAY!

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