توكنوميكس Hashtagger (MOOO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hashtagger (MOOO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hashtagger (MOOO) "Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it’s essentially a ‘crypto-community-as-a-service’ platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ" الموقع الرسمي: https://hashtagger.com/ اشتر MOOO الآن!

توكنوميكس Hashtagger (MOOO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hashtagger (MOOO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 41.87K $ 41.87K $ 41.87K إجمالي العرض: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M العرض المتداول: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 632.35K $ 632.35K $ 632.35K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02003437 $ 0.02003437 $ 0.02003437 السعر الحالي: $ 0.02107628 $ 0.02107628 $ 0.02107628 معرفة المزيد عن سعر Hashtagger (MOOO)

توكنوميكس Hashtagger (MOOO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hashtagger (MOOO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOOO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOOO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOOO، استكشف السعر المباشر لتوكن MOOO!

توقعات سعر MOOO هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MOOO؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MOOO الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MOOO الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!