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سعر Hashtagger (MOOO) المباشر لليوم هو USD 0.02428658 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.25K . يتم تحديث سعر MOOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hashtagger الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 210.17 - تغيير سعر Hashtagger خلال اليوم هو -2.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.99M

أداء سعر Hashtagger (MOOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hashtagger مقابل USD هو $ -0.00067372946220983 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hashtagger مقابل USD هو $ -0.0009911134 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hashtagger مقابل USD هو $ -0.0003102683 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hashtagger مقابل USD هو $ -0.002228479263235403 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00067372946220983 -2.69% 30 يوم $ -0.0009911134 -4.08% 60 يوم $ -0.0003102683 -1.27% 90 يوم $ -0.002228479263235403 -8.40%

تحليل سعر Hashtagger (MOOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hashtagger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02427866$ 0.02427866 $ 0.02427866 24 ساعة مرتفع $ 0.02499056$ 0.02499056 $ 0.02499056 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -2.69% تغير السعر (7 أيام) -1.16%

معلومات سوق Hashtagger (MOOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: