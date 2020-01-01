توكنوميكس Hara (HART) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hara (HART)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hara (HART) Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development. الموقع الرسمي: https://haratoken.io/index.html الوثيقة البيضاء: http://haratoken.io/download/whitepaper اشتر HART الآن!

توكنوميكس Hara (HART) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hara (HART)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M إجمالي العرض: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B العرض المتداول: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03292409 $ 0.03292409 $ 0.03292409 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0015767 $ 0.0015767 $ 0.0015767 معرفة المزيد عن سعر Hara (HART)

توكنوميكس Hara (HART): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hara (HART) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HART التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HART التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HART، استكشف السعر المباشر لتوكن HART!

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