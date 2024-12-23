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سعر Hara (HART) المباشر لليوم هو USD 0.00117351 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M . يتم تحديث سعر HART مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hara الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.38K - تغيير سعر Hara خلال اليوم هو +5.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.20B

أداء سعر Hara (HART) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hara مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hara مقابل USD هو $ +0.0001173421 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hara مقابل USD هو $ +0.0002663079 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hara مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.37% 30 يوم $ +0.0001173421 +10.00% 60 يوم $ +0.0002663079 +22.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hara (HART)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hara: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00111209$ 0.00111209 $ 0.00111209 24 ساعة مرتفع $ 0.00129856$ 0.00129856 $ 0.00129856 عالية طوال الوقت $ 0.03292409$ 0.03292409 $ 0.03292409 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +5.37% تغير السعر (7 أيام) -0.92%

معلومات سوق Hara (HART)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: