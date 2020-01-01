توكنوميكس Gyoza (GYOZA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gyoza (GYOZA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gyoza (GYOZA) GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions. الموقع الرسمي: https://gyoza.wtf/ الوثيقة البيضاء: https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/ اشتر GYOZA الآن!

توكنوميكس Gyoza (GYOZA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gyoza (GYOZA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 487.01K $ 487.01K $ 487.01K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 986.86M $ 986.86M $ 986.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 493.50K $ 493.50K $ 493.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00428771 $ 0.00428771 $ 0.00428771 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00049349 $ 0.00049349 $ 0.00049349 معرفة المزيد عن سعر Gyoza (GYOZA)

توكنوميكس Gyoza (GYOZA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gyoza (GYOZA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GYOZA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GYOZA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GYOZA، استكشف السعر المباشر لتوكن GYOZA!

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