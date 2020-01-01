توكنوميكس Guanciale by Virtuals (GUAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Guanciale by Virtuals (GUAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Guanciale by Virtuals (GUAN) Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto. الموقع الرسمي: https://guanciale.ai اشتر GUAN الآن!

توكنوميكس Guanciale by Virtuals (GUAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Guanciale by Virtuals (GUAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 200.82K $ 200.82K $ 200.82K إجمالي العرض: $ 989.36M $ 989.36M $ 989.36M العرض المتداول: $ 989.36M $ 989.36M $ 989.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 200.82K $ 200.82K $ 200.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01775661 $ 0.01775661 $ 0.01775661 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00020598 $ 0.00020598 $ 0.00020598 معرفة المزيد عن سعر Guanciale by Virtuals (GUAN)

توكنوميكس Guanciale by Virtuals (GUAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Guanciale by Virtuals (GUAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GUAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GUAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GUAN، استكشف السعر المباشر لتوكن GUAN!

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