توكنوميكس Grape (GRP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Grape (GRP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Grape (GRP) GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. الموقع الرسمي: https://grap3.com/ الوثيقة البيضاء: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf اشتر GRP الآن!

توكنوميكس Grape (GRP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Grape (GRP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 853.84 $ 853.84 $ 853.84 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.109301 $ 0.109301 $ 0.109301 السعر الحالي: $ 0.42066 $ 0.42066 $ 0.42066 معرفة المزيد عن سعر Grape (GRP)

توكنوميكس Grape (GRP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Grape (GRP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GRP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GRP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GRP، استكشف السعر المباشر لتوكن GRP!

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