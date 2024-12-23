سعر Grape (GRP)
سعر Grape (GRP) المباشر لليوم هو USD 0.44908. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.00M. يتم تحديث سعر GRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grape الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 296.67
- تغيير سعر Grape خلال اليوم هو +27.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.45M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GRP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GRP.
خلال اليوم، كان سعر Grape مقابل USD هو $ +0.097239 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grape مقابل USD هو $ +0.7336979673 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grape مقابل USD هو $ -0.0780806414 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grape مقابل USD هو $ -0.2968303517621174 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.097239
|+27.64%
|30 يوم
|$ +0.7336979673
|+163.38%
|60 يوم
|$ -0.0780806414
|-17.38%
|90 يوم
|$ -0.2968303517621174
|-39.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+27.64%
+29.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GRP إلى AUD
A$0.7140372
|1 GRP إلى GBP
￡0.3547732
|1 GRP إلى EUR
€0.426626
|1 GRP إلى USD
$0.44908
|1 GRP إلى MYR
RM2.0118784
|1 GRP إلى TRY
₺15.8031252
|1 GRP إلى JPY
¥70.2226396
|1 GRP إلى RUB
₽46.2058412
|1 GRP إلى INR
₹38.1673092
|1 GRP إلى IDR
Rp7,243.2247924
|1 GRP إلى PHP
₱26.3340512
|1 GRP إلى EGP
￡E.22.835718
|1 GRP إلى BRL
R$2.7304064
|1 GRP إلى CAD
C$0.6421844
|1 GRP إلى BDT
৳53.4360292
|1 GRP إلى NGN
₦694.0935572
|1 GRP إلى UAH
₴18.7535808
|1 GRP إلى VES
Bs22.90308
|1 GRP إلى PKR
Rs124.4670128
|1 GRP إلى KZT
₸234.8733308
|1 GRP إلى THB
฿15.3989532
|1 GRP إلى TWD
NT$14.6669528
|1 GRP إلى CHF
Fr0.3996812
|1 GRP إلى HKD
HK$3.4893516
|1 GRP إلى MAD
.د.م4.4997816