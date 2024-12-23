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سعر Grape (GRP) المباشر لليوم هو USD 0.44908 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.00M . يتم تحديث سعر GRP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grape الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 296.67 - تغيير سعر Grape خلال اليوم هو +27.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.45M

أداء سعر Grape (GRP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grape مقابل USD هو $ +0.097239 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grape مقابل USD هو $ +0.7336979673 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grape مقابل USD هو $ -0.0780806414 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grape مقابل USD هو $ -0.2968303517621174 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.097239 +27.64% 30 يوم $ +0.7336979673 +163.38% 60 يوم $ -0.0780806414 -17.38% 90 يوم $ -0.2968303517621174 -39.79%

تحليل سعر Grape (GRP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.34596$ 0.34596 $ 0.34596 24 ساعة مرتفع $ 0.451522$ 0.451522 $ 0.451522 عالية طوال الوقت $ 853.84$ 853.84 $ 853.84 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +27.64% تغير السعر (7 أيام) +29.16%

معلومات سوق Grape (GRP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: