توكنوميكس Gou (GOU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gou (GOU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gou (GOU) Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike. Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression. الموقع الرسمي: https://www.goubabyneiro.com اشتر GOU الآن!

توكنوميكس Gou (GOU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gou (GOU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 155.03K $ 155.03K $ 155.03K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 155.03K $ 155.03K $ 155.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02218358 $ 0.02218358 $ 0.02218358 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00006135 $ 0.00006135 $ 0.00006135 السعر الحالي: $ 0.0001548 $ 0.0001548 $ 0.0001548 معرفة المزيد عن سعر Gou (GOU)

توكنوميكس Gou (GOU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gou (GOU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GOU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GOU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GOU، استكشف السعر المباشر لتوكن GOU!

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