توكنوميكس gooch coin (GOOCH COIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول gooch coin (GOOCH COIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات gooch coin (GOOCH COIN) gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!” الموقع الرسمي: https://zerebro.org/conversation/b372b29e-ca6c-4bd1-8442-baf84dda8a2c اشتر GOOCH COIN الآن!

توكنوميكس gooch coin (GOOCH COIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار gooch coin (GOOCH COIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 44.45K $ 44.45K $ 44.45K إجمالي العرض: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M العرض المتداول: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 44.45K $ 44.45K $ 44.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00318822 $ 0.00318822 $ 0.00318822 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر gooch coin (GOOCH COIN)

توكنوميكس gooch coin (GOOCH COIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس gooch coin (GOOCH COIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GOOCH COIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GOOCH COIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GOOCH COIN، استكشف السعر المباشر لتوكن GOOCH COIN!

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