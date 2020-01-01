توكنوميكس Gold Token (GLDT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gold Token (GLDT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gold Token (GLDT) The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. الموقع الرسمي: https://gldt.org الوثيقة البيضاء: https://docs.gold-dao.org/gold-dao-whitepaper اشتر GLDT الآن!

توكنوميكس Gold Token (GLDT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gold Token (GLDT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 781.43K $ 781.43K $ 781.43K إجمالي العرض: $ 702.40K $ 702.40K $ 702.40K العرض المتداول: $ 702.40K $ 702.40K $ 702.40K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 781.43K $ 781.43K $ 781.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.734321 $ 0.734321 $ 0.734321 السعر الحالي: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 معرفة المزيد عن سعر Gold Token (GLDT)

توكنوميكس Gold Token (GLDT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gold Token (GLDT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GLDT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GLDT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GLDT، استكشف السعر المباشر لتوكن GLDT!

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