توكنوميكس GNME MINING GAME (GNME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GNME MINING GAME (GNME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GNME MINING GAME (GNME) GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies. الموقع الرسمي: https://www.gnmemining.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.gnmemining.com/whitepaper.html اشتر GNME الآن!

توكنوميكس GNME MINING GAME (GNME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GNME MINING GAME (GNME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 124.26K $ 124.26K $ 124.26K إجمالي العرض: $ 17.59M $ 17.59M $ 17.59M العرض المتداول: $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 311.84K $ 311.84K $ 311.84K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.509717 $ 0.509717 $ 0.509717 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01029676 $ 0.01029676 $ 0.01029676 السعر الحالي: $ 0.01772396 $ 0.01772396 $ 0.01772396 معرفة المزيد عن سعر GNME MINING GAME (GNME)

توكنوميكس GNME MINING GAME (GNME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GNME MINING GAME (GNME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GNME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GNME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GNME، استكشف السعر المباشر لتوكن GNME!

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