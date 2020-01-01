توكنوميكس Glo Dollar (USDGLO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Glo Dollar (USDGLO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Glo Dollar (USDGLO) Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods. الموقع الرسمي: https://www.glodollar.org/ اشتر USDGLO الآن!

توكنوميكس Glo Dollar (USDGLO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Glo Dollar (USDGLO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M إجمالي العرض: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M العرض المتداول: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.904862 $ 0.904862 $ 0.904862 السعر الحالي: $ 0.999321 $ 0.999321 $ 0.999321 معرفة المزيد عن سعر Glo Dollar (USDGLO)

توكنوميكس Glo Dollar (USDGLO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Glo Dollar (USDGLO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDGLO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDGLO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDGLO، استكشف السعر المباشر لتوكن USDGLO!

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