توكنوميكس Generative Market eXplorer (AIGMX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Generative Market eXplorer (AIGMX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Generative Market eXplorer (AIGMX) Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges. الموقع الرسمي: https://aigmx.trade الوثيقة البيضاء: https://docs.aigmx.trade اشتر AIGMX الآن!

توكنوميكس Generative Market eXplorer (AIGMX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Generative Market eXplorer (AIGMX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.33K $ 20.33K $ 20.33K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.96K $ 20.96K $ 20.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Generative Market eXplorer (AIGMX)

توكنوميكس Generative Market eXplorer (AIGMX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Generative Market eXplorer (AIGMX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIGMX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIGMX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIGMX، استكشف السعر المباشر لتوكن AIGMX!

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