استكشف توكنوميكس Gen Z Quant (QUANT) على MEXC. تعرّف على إجمالي العرض من توكن QUANT، وتوزيع التوكن، والقيمة السوقية، وحجم التداول، والمزيد. ابق على اطلاع دائم بالبيانات في الوقت الفعلي الآن! استكشف توكنوميكس Gen Z Quant (QUANT) على MEXC. تعرّف على إجمالي العرض من توكن QUANT، وتوزيع التوكن، والقيمة السوقية، وحجم التداول، والمزيد. ابق على اطلاع دائم بالبيانات في الوقت الفعلي الآن!