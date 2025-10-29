معلومات سعر Gen Z Quant (QUANT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.06486 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) -6.18% تغير السعر (7 أيام) +5.64%

سعر Gen Z Quant (QUANT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QUANT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQUANT على الإطلاق هو $ 0.06486، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QUANT -0.98% على مدار الساعة الماضية، -6.18% على مدار 24 ساعة، و +5.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gen Z Quant (QUANT)

القيمة السوقية $ 472.06K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 472.06K إمداد دورة التداول 999.81M إجمالي العرض 999,811,153.57081

القيمة السوقية الحالية لـ Gen Z Quant هي $ 472.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QUANT يبلغ 999.81M، مع إجمالي عرض 999811153.57081. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 472.06K.