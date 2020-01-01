توكنوميكس gemxbt (GEMXBT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول gemxbt (GEMXBT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات gemxbt (GEMXBT) gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets’ potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt’s core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions. الموقع الرسمي: https://www.gemxbt.ai/ اشتر GEMXBT الآن!

توكنوميكس gemxbt (GEMXBT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار gemxbt (GEMXBT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 91.47K $ 91.47K $ 91.47K إجمالي العرض: $ 949.96M $ 949.96M $ 949.96M العرض المتداول: $ 949.96M $ 949.96M $ 949.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 91.47K $ 91.47K $ 91.47K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01046887 $ 0.01046887 $ 0.01046887 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00008972 $ 0.00008972 $ 0.00008972 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر gemxbt (GEMXBT)

توكنوميكس gemxbt (GEMXBT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس gemxbt (GEMXBT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GEMXBT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GEMXBT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GEMXBT، استكشف السعر المباشر لتوكن GEMXBT!

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