توكنوميكس Gas (GAS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gas (GAS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gas (GAS) Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner. الموقع الرسمي: https://neo.org/ اشتر GAS الآن!

توكنوميكس Gas (GAS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gas (GAS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 199.64M $ 199.64M $ 199.64M إجمالي العرض: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M العرض المتداول: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 199.64M $ 199.64M $ 199.64M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.621309 $ 0.621309 $ 0.621309 السعر الحالي: $ 3.06 $ 3.06 $ 3.06 معرفة المزيد عن سعر Gas (GAS)

توكنوميكس Gas (GAS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gas (GAS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GAS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAS، استكشف السعر المباشر لتوكن GAS!

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