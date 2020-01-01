توكنوميكس Galeon (GALEON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Galeon (GALEON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Galeon (GALEON) Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers. الموقع الرسمي: https://blockchain.galeon.care الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.galeon.care اشتر GALEON الآن!

توكنوميكس Galeon (GALEON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Galeon (GALEON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M إجمالي العرض: $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B العرض المتداول: $ 731.65M $ 731.65M $ 731.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.87M $ 31.87M $ 31.87M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04139904 $ 0.04139904 $ 0.04139904 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00713505 $ 0.00713505 $ 0.00713505 السعر الحالي: $ 0.01234614 $ 0.01234614 $ 0.01234614 معرفة المزيد عن سعر Galeon (GALEON)

توكنوميكس Galeon (GALEON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Galeon (GALEON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GALEON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GALEON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GALEON، استكشف السعر المباشر لتوكن GALEON!

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