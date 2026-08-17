سعر Galeon اليوم

السعر المباشر لمشروع Galeon (GALEON) اليوم هو $ 0.00485297، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GALEON الحالي إلى USD هو $ 0.00485297 لكل GALEON.

يحتل Galeon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,561,161، مع عرض متداول قدره 939.95M GALEON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GALEON بين $ 0.0047923 (أدنى) و$ 0.0049462 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04139904، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0044354.

على المدى القصير، تحرك GALEON بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و-1.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Galeon (GALEON)

القيمة السوقية $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.08M$ 19.08M $ 19.08M إمداد دورة التداول 939.95M 939.95M 939.95M إجمالي العرض 3,931,074,356.4648747 3,931,074,356.4648747 3,931,074,356.4648747

القيمة السوقية الحالية لـ Galeon هي $ 4.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GALEON يبلغ 939.95M، مع إجمالي عرض 3931074356.4648747. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.08M.