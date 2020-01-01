توكنوميكس Galaxia (GXA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Galaxia (GXA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Galaxia (GXA) GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience. الموقع الرسمي: http://www.galaxiacoin.io/ الوثيقة البيضاء: https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf اشتر GXA الآن!

توكنوميكس Galaxia (GXA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Galaxia (GXA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M إجمالي العرض: $ 7.62B $ 7.62B $ 7.62B العرض المتداول: $ 3.07B $ 3.07B $ 3.07B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.72M $ 16.72M $ 16.72M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02331638 $ 0.02331638 $ 0.02331638 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00106629 $ 0.00106629 $ 0.00106629 السعر الحالي: $ 0.00219458 $ 0.00219458 $ 0.00219458 معرفة المزيد عن سعر Galaxia (GXA)

توكنوميكس Galaxia (GXA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Galaxia (GXA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GXA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GXA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GXA، استكشف السعر المباشر لتوكن GXA!

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