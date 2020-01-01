توكنوميكس Furmula (FURM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Furmula (FURM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Furmula (FURM) Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike. الموقع الرسمي: https://furmula.games الوثيقة البيضاء: https://furmulagames.gitbook.io/furmula-whitepaper اشتر FURM الآن!

توكنوميكس Furmula (FURM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Furmula (FURM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M إجمالي العرض: $ 924.91M $ 924.91M $ 924.91M العرض المتداول: $ 752.00M $ 752.00M $ 752.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.052176 $ 0.052176 $ 0.052176 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00224243 $ 0.00224243 $ 0.00224243 السعر الحالي: $ 0.00245958 $ 0.00245958 $ 0.00245958 معرفة المزيد عن سعر Furmula (FURM)

توكنوميكس Furmula (FURM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Furmula (FURM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FURM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FURM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FURM، استكشف السعر المباشر لتوكن FURM!

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