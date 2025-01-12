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سعر Furmula (FURM) المباشر لليوم هو USD 0.02403082 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.19M . يتم تحديث سعر FURM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Furmula الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.54M - تغيير سعر Furmula خلال اليوم هو -4.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 752.00M

أداء سعر Furmula (FURM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Furmula مقابل USD هو $ -0.00101567921611482 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Furmula مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Furmula مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Furmula مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00101567921611482 -4.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Furmula (FURM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Furmula: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02311256$ 0.02311256 $ 0.02311256 24 ساعة مرتفع $ 0.02601853$ 0.02601853 $ 0.02601853 عالية طوال الوقت $ 0.052176$ 0.052176 $ 0.052176 تغير السعر (1 ساعة) -1.45% تغير السعر (1يوم) -4.05% تغير السعر (7 أيام) -26.99%

معلومات سوق Furmula (FURM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: