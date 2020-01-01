توكنوميكس Fulcrom (FUL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fulcrom (FUL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fulcrom (FUL) What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system الموقع الرسمي: https://fulcrom.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.fulcrom.finance اشتر FUL الآن!

توكنوميكس Fulcrom (FUL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fulcrom (FUL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.67M $ 15.67M $ 15.67M إجمالي العرض: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B العرض المتداول: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 147.56M $ 147.56M $ 147.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04004179 $ 0.04004179 $ 0.04004179 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00315451 $ 0.00315451 $ 0.00315451 السعر الحالي: $ 0.00739089 $ 0.00739089 $ 0.00739089 معرفة المزيد عن سعر Fulcrom (FUL)

توكنوميكس Fulcrom (FUL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fulcrom (FUL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FUL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FUL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FUL، استكشف السعر المباشر لتوكن FUL!

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