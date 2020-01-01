توكنوميكس Fuku (FUKU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fuku (FUKU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fuku (FUKU) The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude. الموقع الرسمي: https://fukuonsol.com/ اشتر FUKU الآن!

توكنوميكس Fuku (FUKU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fuku (FUKU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 453.75K $ 453.75K $ 453.75K إجمالي العرض: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M العرض المتداول: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 453.75K $ 453.75K $ 453.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01618493 $ 0.01618493 $ 0.01618493 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00045162 $ 0.00045162 $ 0.00045162 معرفة المزيد عن سعر Fuku (FUKU)

توكنوميكس Fuku (FUKU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fuku (FUKU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FUKU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FUKU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FUKU، استكشف السعر المباشر لتوكن FUKU!

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