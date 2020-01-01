توكنوميكس Frax USD (FRXUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Frax USD (FRXUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Frax USD (FRXUSD) Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems. الموقع الرسمي: https://frax.com اشتر FRXUSD الآن!

توكنوميكس Frax USD (FRXUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Frax USD (FRXUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 55.11M $ 55.11M $ 55.11M إجمالي العرض: $ 55.11M $ 55.11M $ 55.11M العرض المتداول: $ 55.11M $ 55.11M $ 55.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 55.11M $ 55.11M $ 55.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.97622 $ 0.97622 $ 0.97622 السعر الحالي: $ 0.999979 $ 0.999979 $ 0.999979 معرفة المزيد عن سعر Frax USD (FRXUSD)

توكنوميكس Frax USD (FRXUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Frax USD (FRXUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FRXUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FRXUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FRXUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن FRXUSD!

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