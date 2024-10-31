توكنوميكس Flare Staked Ether (FLRETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Flare Staked Ether (FLRETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Flare Staked Ether (FLRETH) flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare. الموقع الرسمي: https://flare.dinero.xyz/ اشتر FLRETH الآن!

توكنوميكس Flare Staked Ether (FLRETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Flare Staked Ether (FLRETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.92M $ 7.92M $ 7.92M إجمالي العرض: $ 2.09K $ 2.09K $ 2.09K العرض المتداول: $ 2.09K $ 2.09K $ 2.09K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.92M $ 7.92M $ 7.92M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,064.56 $ 4,064.56 $ 4,064.56 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,433.82 $ 1,433.82 $ 1,433.82 السعر الحالي: $ 3,796.5 $ 3,796.5 $ 3,796.5 معرفة المزيد عن سعر Flare Staked Ether (FLRETH)

توكنوميكس Flare Staked Ether (FLRETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Flare Staked Ether (FLRETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLRETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLRETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLRETH، استكشف السعر المباشر لتوكن FLRETH!

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