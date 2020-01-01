توكنوميكس Finance Vote (FVT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Finance Vote (FVT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Finance Vote (FVT) Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions. الموقع الرسمي: https://finance.vote اشتر FVT الآن!

توكنوميكس Finance Vote (FVT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Finance Vote (FVT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 85.96K $ 85.96K $ 85.96K إجمالي العرض: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M العرض المتداول: $ 204.71M $ 204.71M $ 204.71M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 415.87K $ 415.87K $ 415.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.093714 $ 0.093714 $ 0.093714 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0004199 $ 0.0004199 $ 0.0004199 معرفة المزيد عن سعر Finance Vote (FVT)

توكنوميكس Finance Vote (FVT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Finance Vote (FVT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FVT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FVT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FVT، استكشف السعر المباشر لتوكن FVT!

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