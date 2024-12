ما هو Finance Vote ( FVT )

Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.

المصدر Finance Vote (FVT) الموقع الرسمي