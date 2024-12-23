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سعر Finance Vote (FVT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.32K . يتم تحديث سعر FVT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Finance Vote الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.37 - تغيير سعر Finance Vote خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 204.71M

أداء سعر Finance Vote (FVT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Finance Vote مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Finance Vote مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Finance Vote مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Finance Vote مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.25% 30 يوم $ 0 -1.50% 60 يوم $ 0 +4.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Finance Vote (FVT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Finance Vote: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.093714$ 0.093714 $ 0.093714 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) -14.21%

معلومات سوق Finance Vote (FVT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: