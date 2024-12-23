سعر Finance Vote (FVT)
سعر Finance Vote (FVT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.32K. يتم تحديث سعر FVT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Finance Vote الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.37
- تغيير سعر Finance Vote خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 204.71M
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خلال اليوم، كان سعر Finance Vote مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Finance Vote مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Finance Vote مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Finance Vote مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-1.50%
|60 يوم
|$ 0
|+4.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Finance Vote: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.25%
-14.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.
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