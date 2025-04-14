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سعر FIAS (FIAS) المباشر لليوم هو USD 0.02920664 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M . يتم تحديث سعر FIAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FIAS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FIAS خلال اليوم هو -3.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 123.91M

أداء سعر FIAS (FIAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FIAS مقابل USD هو $ -0.00090626618145879 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FIAS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FIAS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FIAS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00090626618145879 -3.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FIAS (FIAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FIAS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02815099$ 0.02815099 $ 0.02815099 24 ساعة مرتفع $ 0.03015212$ 0.03015212 $ 0.03015212 عالية طوال الوقت $ 0.04210956$ 0.04210956 $ 0.04210956 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -3.00% تغير السعر (7 أيام) +2.19%

معلومات سوق FIAS (FIAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: