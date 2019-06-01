توكنوميكس Ferrum Network (FRM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ferrum Network (FRM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ferrum Network (FRM) Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together. الموقع الرسمي: https://ferrum.network الوثيقة البيضاء: https://ferrum.network/wp-content/uploads/2019/06/Ferrum-Network-Whitepaper.pdf اشتر FRM الآن!

توكنوميكس Ferrum Network (FRM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ferrum Network (FRM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 146.34K $ 146.34K $ 146.34K إجمالي العرض: $ 597.09M $ 597.09M $ 597.09M العرض المتداول: $ 287.01M $ 287.01M $ 287.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 304.45K $ 304.45K $ 304.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.969562 $ 0.969562 $ 0.969562 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00050986 $ 0.00050986 $ 0.00050986 معرفة المزيد عن سعر Ferrum Network (FRM)

توكنوميكس Ferrum Network (FRM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ferrum Network (FRM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FRM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FRM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FRM، استكشف السعر المباشر لتوكن FRM!

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