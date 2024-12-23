سعر Ferrum Network (FRM)
سعر Ferrum Network (FRM) المباشر لليوم هو USD 0.01072593. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.07M. يتم تحديث سعر FRM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ferrum Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 493.92K
- تغيير سعر Ferrum Network خلال اليوم هو -2.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 287.01M
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خلال اليوم، كان سعر Ferrum Network مقابل USD هو $ -0.00032492113754575 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ferrum Network مقابل USD هو $ -0.0009884502 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ferrum Network مقابل USD هو $ -0.0032103899 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ferrum Network مقابل USD هو $ -0.008235617436106726 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00032492113754575
|-2.94%
|30 يوم
|$ -0.0009884502
|-9.21%
|60 يوم
|$ -0.0032103899
|-29.93%
|90 يوم
|$ -0.008235617436106726
|-43.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ferrum Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-2.94%
-6.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.
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