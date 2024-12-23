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سعر Ferrum Network (FRM) المباشر لليوم هو USD 0.01072593 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.07M . يتم تحديث سعر FRM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ferrum Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 493.92K - تغيير سعر Ferrum Network خلال اليوم هو -2.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 287.01M

أداء سعر Ferrum Network (FRM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ferrum Network مقابل USD هو $ -0.00032492113754575 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ferrum Network مقابل USD هو $ -0.0009884502 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ferrum Network مقابل USD هو $ -0.0032103899 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ferrum Network مقابل USD هو $ -0.008235617436106726 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00032492113754575 -2.94% 30 يوم $ -0.0009884502 -9.21% 60 يوم $ -0.0032103899 -29.93% 90 يوم $ -0.008235617436106726 -43.43%

تحليل سعر Ferrum Network (FRM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ferrum Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01024908$ 0.01024908 $ 0.01024908 24 ساعة مرتفع $ 0.01107672$ 0.01107672 $ 0.01107672 عالية طوال الوقت $ 0.969562$ 0.969562 $ 0.969562 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -2.94% تغير السعر (7 أيام) -6.52%

معلومات سوق Ferrum Network (FRM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: