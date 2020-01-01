توكنوميكس Fefe (FEFE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fefe (FEFE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fefe (FEFE) Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today! الموقع الرسمي: https://www.fefecoinerc.com/ اشتر FEFE الآن!

توكنوميكس Fefe (FEFE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fefe (FEFE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 629.84K $ 629.84K $ 629.84K إجمالي العرض: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M العرض المتداول: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 629.84K $ 629.84K $ 629.84K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0289776 $ 0.0289776 $ 0.0289776 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00149458 $ 0.00149458 $ 0.00149458 معرفة المزيد عن سعر Fefe (FEFE)

توكنوميكس Fefe (FEFE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fefe (FEFE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FEFE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FEFE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FEFE، استكشف السعر المباشر لتوكن FEFE!

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