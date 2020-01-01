توكنوميكس Feed The World (FW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Feed The World (FW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Feed The World (FW) Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most. الموقع الرسمي: https://app.feedtheworldinitiative.org الوثيقة البيضاء: https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf اشتر FW الآن!

توكنوميكس Feed The World (FW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Feed The World (FW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M إجمالي العرض: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B العرض المتداول: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00180687 $ 0.00180687 $ 0.00180687 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00098547 $ 0.00098547 $ 0.00098547 معرفة المزيد عن سعر Feed The World (FW)

توكنوميكس Feed The World (FW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Feed The World (FW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FW، استكشف السعر المباشر لتوكن FW!

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