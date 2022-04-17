توكنوميكس Etica (ETI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Etica (ETI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Etica (ETI) What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol الموقع الرسمي: https://www.eticaprotocol.org/ الوثيقة البيضاء: https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper اشتر ETI الآن!

توكنوميكس Etica (ETI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Etica (ETI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 300.41K $ 300.41K $ 300.41K إجمالي العرض: $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M العرض المتداول: $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 300.41K $ 300.41K $ 300.41K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00899131 $ 0.00899131 $ 0.00899131 السعر الحالي: $ 0.052344 $ 0.052344 $ 0.052344 معرفة المزيد عن سعر Etica (ETI)

توكنوميكس Etica (ETI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Etica (ETI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ETI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ETI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ETI، استكشف السعر المباشر لتوكن ETI!

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