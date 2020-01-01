توكنوميكس Ethy AI (ETHY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ethy AI (ETHY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ethy AI (ETHY) Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments. الموقع الرسمي: https://ethyai.app/ اشتر ETHY الآن!

توكنوميكس Ethy AI (ETHY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ethy AI (ETHY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 193.13K $ 193.13K $ 193.13K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 910.00M $ 910.00M $ 910.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 212.23K $ 212.23K $ 212.23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00118287 $ 0.00118287 $ 0.00118287 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00021223 $ 0.00021223 $ 0.00021223 معرفة المزيد عن سعر Ethy AI (ETHY)

توكنوميكس Ethy AI (ETHY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ethy AI (ETHY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ETHY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ETHY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ETHY، استكشف السعر المباشر لتوكن ETHY!

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