توكنوميكس Etherfuse TESOURO (TESOURO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Etherfuse TESOURO (TESOURO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Etherfuse TESOURO (TESOURO) Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized sovereign debt with minimal restrictions. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures weekly. Etherfuse Stablebonds are the closest thing to a credit account that earns yield on the blockchain. الموقع الرسمي: https://www.etherfuse.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper اشتر TESOURO الآن!

توكنوميكس Etherfuse TESOURO (TESOURO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Etherfuse TESOURO (TESOURO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 247.45K $ 247.45K $ 247.45K إجمالي العرض: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M العرض المتداول: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 247.45K $ 247.45K $ 247.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.18243 $ 0.18243 $ 0.18243 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.169918 $ 0.169918 $ 0.169918 السعر الحالي: $ 0.182366 $ 0.182366 $ 0.182366 معرفة المزيد عن سعر Etherfuse TESOURO (TESOURO)

توكنوميكس Etherfuse TESOURO (TESOURO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Etherfuse TESOURO (TESOURO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TESOURO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TESOURO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TESOURO، استكشف السعر المباشر لتوكن TESOURO!

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