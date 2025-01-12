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سعر Etherfuse TESOURO (TESOURO) المباشر لليوم هو USD 0.172119 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.69K . يتم تحديث سعر TESOURO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Etherfuse TESOURO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.53 - تغيير سعر Etherfuse TESOURO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.27K

أداء سعر Etherfuse TESOURO (TESOURO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Etherfuse TESOURO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Etherfuse TESOURO مقابل USD هو $ +0.0000696393 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Etherfuse TESOURO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Etherfuse TESOURO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000696393 +0.04% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Etherfuse TESOURO (TESOURO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Etherfuse TESOURO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.173777$ 0.173777 $ 0.173777 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Etherfuse TESOURO (TESOURO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: