سعر Etherfuse TESOURO (TESOURO)
سعر Etherfuse TESOURO (TESOURO) المباشر لليوم هو USD 0.172119. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.69K. يتم تحديث سعر TESOURO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Etherfuse TESOURO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.53
- تغيير سعر Etherfuse TESOURO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.27K
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خلال اليوم، كان سعر Etherfuse TESOURO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Etherfuse TESOURO مقابل USD هو $ +0.0000696393 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Etherfuse TESOURO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Etherfuse TESOURO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000696393
|+0.04%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Etherfuse TESOURO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized sovereign debt with minimal restrictions. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures weekly. Etherfuse Stablebonds are the closest thing to a credit account that earns yield on the blockchain.
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