توكنوميكس Equalizer on Sonic (EQUAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Equalizer on Sonic (EQUAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Equalizer on Sonic (EQUAL) Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. الموقع الرسمي: https://equalizer.exchange الوثيقة البيضاء: https://docs.equalizer.exchange/ اشتر EQUAL الآن!

توكنوميكس Equalizer on Sonic (EQUAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Equalizer on Sonic (EQUAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M إجمالي العرض: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M العرض المتداول: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7.13 $ 7.13 $ 7.13 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.599055 $ 0.599055 $ 0.599055 السعر الحالي: $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 معرفة المزيد عن سعر Equalizer on Sonic (EQUAL)

توكنوميكس Equalizer on Sonic (EQUAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Equalizer on Sonic (EQUAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EQUAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EQUAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EQUAL، استكشف السعر المباشر لتوكن EQUAL!

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