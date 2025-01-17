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سعر Equalizer on Sonic (EQUAL) المباشر لليوم هو USD 4.91 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.78M . يتم تحديث سعر EQUAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Equalizer on Sonic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 334.71K - تغيير سعر Equalizer on Sonic خلال اليوم هو -1.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 972.82K

أداء سعر Equalizer on Sonic (EQUAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Equalizer on Sonic مقابل USD هو $ -0.095304180749728 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Equalizer on Sonic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Equalizer on Sonic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Equalizer on Sonic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.095304180749728 -1.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Equalizer on Sonic (EQUAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Equalizer on Sonic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.31$ 4.31 $ 4.31 24 ساعة مرتفع $ 5.27$ 5.27 $ 5.27 عالية طوال الوقت $ 6.66$ 6.66 $ 6.66 تغير السعر (1 ساعة) +1.75% تغير السعر (1يوم) -1.90% تغير السعر (7 أيام) -18.02%

معلومات سوق Equalizer on Sonic (EQUAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: