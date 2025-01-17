سعر Equalizer on Sonic (EQUAL)
سعر Equalizer on Sonic (EQUAL) المباشر لليوم هو USD 4.91. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.78M. يتم تحديث سعر EQUAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Equalizer on Sonic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 334.71K
- تغيير سعر Equalizer on Sonic خلال اليوم هو -1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 972.82K
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خلال اليوم، كان سعر Equalizer on Sonic مقابل USD هو $ -0.095304180749728 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Equalizer on Sonic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Equalizer on Sonic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Equalizer on Sonic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.095304180749728
|-1.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Equalizer on Sonic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.75%
-1.90%
-18.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.
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