توكنوميكس Elons Gamertag (RANDOM9) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elons Gamertag (RANDOM9)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elons Gamertag (RANDOM9) RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. الموقع الرسمي: https://random9eth.com/ اشتر RANDOM9 الآن!

توكنوميكس Elons Gamertag (RANDOM9) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elons Gamertag (RANDOM9)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 41.44K $ 41.44K $ 41.44K إجمالي العرض: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M العرض المتداول: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 41.44K $ 41.44K $ 41.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00134296 $ 0.00134296 $ 0.00134296 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Elons Gamertag (RANDOM9)

توكنوميكس Elons Gamertag (RANDOM9): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elons Gamertag (RANDOM9) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RANDOM9 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RANDOM9 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RANDOM9، استكشف السعر المباشر لتوكن RANDOM9!

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