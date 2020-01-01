توكنوميكس Dynamic Crypto Index (DCI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dynamic Crypto Index (DCI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dynamic Crypto Index (DCI) DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance. الموقع الرسمي: https://dcindex.io/ الوثيقة البيضاء: https://dcindex.io/whitepaper اشتر DCI الآن!

توكنوميكس Dynamic Crypto Index (DCI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dynamic Crypto Index (DCI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M إجمالي العرض: $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 العرض المتداول: $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 18,373.68 $ 18,373.68 $ 18,373.68 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 7,178.43 $ 7,178.43 $ 7,178.43 السعر الحالي: $ 10,851.12 $ 10,851.12 $ 10,851.12 معرفة المزيد عن سعر Dynamic Crypto Index (DCI)

توكنوميكس Dynamic Crypto Index (DCI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dynamic Crypto Index (DCI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DCI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DCI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DCI، استكشف السعر المباشر لتوكن DCI!

توقعات سعر DCI هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه DCI؟ تجمع صفحة توقعات أسعار DCI الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر DCI الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!