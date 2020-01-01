توكنوميكس Drop Staked ATOM (DATOM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Drop Staked ATOM (DATOM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Drop Staked ATOM (DATOM) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period. الموقع الرسمي: https://www.drop.money/ اشتر DATOM الآن!

توكنوميكس Drop Staked ATOM (DATOM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Drop Staked ATOM (DATOM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M إجمالي العرض: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M العرض المتداول: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 12.0 $ 12.0 $ 12.0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.438175 $ 0.438175 $ 0.438175 السعر الحالي: $ 4.94 $ 4.94 $ 4.94 معرفة المزيد عن سعر Drop Staked ATOM (DATOM)

توكنوميكس Drop Staked ATOM (DATOM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Drop Staked ATOM (DATOM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DATOM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DATOM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DATOM، استكشف السعر المباشر لتوكن DATOM!

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