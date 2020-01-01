توكنوميكس DogeFather (THE DOGEFATHER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DogeFather (THE DOGEFATHER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DogeFather (THE DOGEFATHER) The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin. الموقع الرسمي: https://thedogefathercto.xyz اشتر THE DOGEFATHER الآن!

توكنوميكس DogeFather (THE DOGEFATHER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DogeFather (THE DOGEFATHER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 387.67K $ 387.67K $ 387.67K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 387.67K $ 387.67K $ 387.67K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00764183 $ 0.00764183 $ 0.00764183 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00038792 $ 0.00038792 $ 0.00038792 معرفة المزيد عن سعر DogeFather (THE DOGEFATHER)

توكنوميكس DogeFather (THE DOGEFATHER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DogeFather (THE DOGEFATHER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن THE DOGEFATHER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن THE DOGEFATHER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس THE DOGEFATHER، استكشف السعر المباشر لتوكن THE DOGEFATHER!

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