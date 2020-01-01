توكنوميكس DOGE ROCKET (ROCKET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DOGE ROCKET (ROCKET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DOGE ROCKET (ROCKET) Introducing DOGE ROCKET ($ROCKET) – the next-generation memecoin blasting off on the BNB Chain! With 0% tax, 100% community-driven governance, and unstoppable meme energy, $ROCKET is fueling up for a lunar mission. Inspired by the legendary Doge and powered by the rocket-fueled hype of true degen culture, this coin is built to soar. No team tokens, no dev wallet—just pure, decentralized moon fuel for the people. Whether you're here for the memes, the community, or the gains, DOGE ROCKET is ready to ignite. Get in early, strap in, and join us on the journey to the stars. It's not just another coin—it’s a movement. $ROCKET to the moon! الموقع الرسمي: https://doge-rocket.vip/ اشتر ROCKET الآن!

توكنوميكس DOGE ROCKET (ROCKET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DOGE ROCKET (ROCKET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.99K $ 15.99K $ 15.99K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.99K $ 15.99K $ 15.99K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00175027 $ 0.00175027 $ 0.00175027 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001392 $ 0.00001392 $ 0.00001392 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DOGE ROCKET (ROCKET)

توكنوميكس DOGE ROCKET (ROCKET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DOGE ROCKET (ROCKET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROCKET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROCKET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROCKET، استكشف السعر المباشر لتوكن ROCKET!

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